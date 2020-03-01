Рада приняла закон о допуске на Украину иностранных военных на учения

Фото: РИА НовостиВерховная рада приняла инициированный президентом закон о допуске иностранных военных на учения на территории Украины в 2020 году. Об этом пишет «Укринформ», передает RT.Как отмечается, в пользу документа высказались 289 парламентария.Речь идёт о допуске подразделений вооружённых сил других государств на Украину в 2020 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооружённых сил, украинско-американских учениях Rapid Trident 2020, украинско-молдавских учениях «Юг 2020», украинско-американских учениях Sea Breeze 2020, украинско-румынских учениях Riverain 2020 и украинско-британских учениях Warrior Watcher 2020.