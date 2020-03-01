Пять военных пострадали от взрыва под Мурманском

«Пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы» — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Фото: © РИА Новости / Алексей СухоруковВ пресс-службе Северного флота подтвердили информацию о том, что пятеро военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности на полигоне в Мурманской области, передает RT.Уточняется, что грубое нарушение техники безопасности привело к срабатыванию маломощного имитационного заряда типа «взрывпакет».Все пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.