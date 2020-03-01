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Пять военных пострадали от взрыва под Мурманском

Sergey Сегодня, 08:4528Новости
Пять военных пострадали от взрыва под Мурманском
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
В пресс-службе Северного флота подтвердили информацию о том, что пятеро военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности на полигоне в Мурманской области, передает RT.
«Пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы» — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Уточняется, что грубое нарушение техники безопасности привело к срабатыванию маломощного имитационного заряда типа «взрывпакет».
Все пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

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