Пять военных пострадали от взрыва под Мурманском
В пресс-службе Северного флота подтвердили информацию о том, что пятеро военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности на полигоне в Мурманской области, передает RT.
«Пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы» — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Уточняется, что грубое нарушение техники безопасности привело к срабатыванию маломощного имитационного заряда типа «взрывпакет».
Все пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.
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