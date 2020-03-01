Новое украинское правительство
На Украине частично утвержден новый кабинет министров.
Премьер-министр - Денис Шмыгаль
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации – Михаил Федоров
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников
Министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов
Министр финансов – Игорь Уманский
Министр инфраструктуры – Владислав Криклий
Министр здравоохранения – Илья Емец
Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт
Министр социальной политики – Марина Лазебная
Министр по делам ветеранов – Сергей Бесараб
Министр юстиции – Денис Малюська
Министр Кабинета министров – Олег Немчинов
Министр внутренних дел – Арсен Аваков
Министр обороны - Андрей Таран
Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба
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PS. Новый премьер из Львова. Активно работал в структурах Ахметова.
Как представляется, человек связанный с Ахметовым появился для того, чтобы уравновесить влияние Коломойского. В целом, особых изменений в его политике не ожидается, просто поменялся баланс влияния олигархических групп в окружении Зеленского. Ну а как мы знаем, "Майдан стоял за власть без олигархов".
Борис Рожин
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