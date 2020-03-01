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Новое украинское правительство

Sergey Сегодня, 08:4525Новости
Новое украинское правительство
Фото: Reuters
На Украине частично утвержден новый кабинет министров.
Премьер-министр - Денис Шмыгаль

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации – Михаил Федоров

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников

Министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов

Министр финансов – Игорь Уманский

Министр инфраструктуры – Владислав Криклий

Министр здравоохранения – Илья Емец

Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт

Министр социальной политики – Марина Лазебная

Министр по делам ветеранов – Сергей Бесараб

Министр юстиции – Денис Малюська

Министр Кабинета министров – Олег Немчинов

Министр внутренних дел – Арсен Аваков

Министр обороны - Андрей Таран

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба

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PS. Новый премьер из Львова. Активно работал в структурах Ахметова.
Как представляется, человек связанный с Ахметовым появился для того, чтобы уравновесить влияние Коломойского. В целом, особых изменений в его политике не ожидается, просто поменялся баланс влияния олигархических групп в окружении Зеленского. Ну а как мы знаем, "Майдан стоял за власть без олигархов".
Борис Рожин

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