Новое украинское правительство

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Фото: ReutersНа Украине частично утвержден новый кабинет министров.Премьер-министр - Денис ШмыгальВице-премьер-министр, министр цифровой трансформации – Михаил ФедоровВице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим ПристайкоВице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей РезниковМинистр развития общин и территорий – Алексей ЧернышовМинистр финансов – Игорь УманскийМинистр инфраструктуры – Владислав КриклийМинистр здравоохранения – Илья ЕмецМинистр молодежи и спорта – Вадим ГутцайтМинистр социальной политики – Марина ЛазебнаяМинистр по делам ветеранов – Сергей БесарабМинистр юстиции – Денис МалюськаМинистр Кабинета министров – Олег НемчиновМинистр внутренних дел – Арсен АваковМинистр обороны - Андрей ТаранМинистр иностранных дел - Дмитрий КулебаPS. Новый премьер из Львова. Активно работал в структурах Ахметова.Как представляется, человек связанный с Ахметовым появился для того, чтобы уравновесить влияние Коломойского. В целом, особых изменений в его политике не ожидается, просто поменялся баланс влияния олигархических групп в окружении Зеленского. Ну а как мы знаем, "Майдан стоял за власть без олигархов".Борис Рожин