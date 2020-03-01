РБК: британский суд обязал Тинькова сдать паспорта

Фото: © Максим Блинов / РИА НовостиБританский суд обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, сообщает РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистрального суда, передает РИА Новости.Уточняется, что полиция забрала у бизнесмена кипрское удостоверение личности. Российский паспорт Тиньков должен был сдать до 16:00 2 марта. Суд также изъял документ, который подтверждает резидентство в Италии.Представитель суда пояснил, что Тиньков не должен подавать заявления на какие-либо международные проездные документы. Кроме того, он обязан отмечаться в полицейском участке с 14:00 до 17:00 три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.Ранее о кипрском гражданстве Олега Тинькова, как подчеркивает издание, не сообщалось.TCS Group на прошлой неделе сообщила, что налоговая служба США инициировала в отношении Тинькова судебные слушания в Лондоне. В понедельник предприниматель внес залог после выдачи ордера на его задержание. В компании отметили, что он участвует в слушаниях как частное лицо.TCS Group Holding PLC является онлайн-провайдером розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование".