Донбасс. Оперативная лента военных событий 05.03.2020

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 04.03.202009:003 марта около шести часов вечера, поселок Сигнальное подвергся обстрелу со стороны ВСУ с применением 120мм минометов. Прямыми попаданиями был серьёзно поврежден жилой дом по улице Пионерская 11 и разрушены хозпостройки.