"Не переходите на личности": Зеленский отказался пожать руку депутату

"Никогда не переходите на личности", — цитирует слова Зеленского "Украинская правда".

Фото: РИА НовостиПрезидент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Алексею Гончаренко после того, как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента, передает РИА Новости.По данным портала "Украинская правда", во время рассмотрения в Раде вопроса о назначении нового премьер-министра, Гончаренко обвинил Зеленского во лжи во время избирательной кампании и кумовстве. Также парламентарий заявил, что украинским министрам платят слишком высокие зарплаты, а депутатам партии "Слуга народа" якобы передают деньги в конвертах.Как видно на опубликованных телеканалом "Украина 112" кадрах, после завершения заседания президент подошел поговорить с Гончаренко. Депутат протянул Зеленскому руку, однако тот от рукопожатия отказался.Ранее на внеочередном заседании Рада назначила нового главу правительства — Дениса Шмыгаля. За предложение украинского президента проголосовал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Также Рада утвердила новый состав правительства.