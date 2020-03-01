Верховный Суд приговорил жительницу ЛНР к 12 годам лишения свободы за госизмену – МГБ

Верховный Суд ЛНР приговорил жительницу Республики, собиравшую для СБУ сведения о сотрудниках силовых структур, к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.

"Верховный Суд Луганской Народной Республики признал гражданку Республики Попову Алевтину Анатольевну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР ("Государственная измена" – примечание ЛИЦ)", - говорится в сообщении.

В рамках возбужденного следственным отделом МГБ уголовного дела установлено, что Попова дала добровольное согласие на сотрудничество с СБУ по сбору сведений в отношении действующих и бывших военнослужащих Народной милиции ЛНР, а также иных силовых ведомств и государственных служащих.

По указанию кураторов из СБУ Попова подбирала кандидатов на вербовку с последующим их использованием в качестве агентов либо участников программы "Тебя ждут дома", инициированной спецслужбами Украины в целях дискредитации органов государственной власти, подрыва обороноспособности и экономической безопасности Республики, а также создания благоприятных условий по проведению вербовочных мероприятий.

"Указанные действия гражданки ЛНР суд квалифицировал как особо тяжкое преступление против основ конституционного строя и безопасности государства. Однако за активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, Поповой назначен минимальный срок наказания за совершение государственной измены – 12 лет лишения свободы", - рассказали в МГБ.

В ведомстве напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

В Министерстве отметили, что, согласно примечанию статьи 335 Уголовного кодекса (УК) ЛНР "Государственная измена" и статьи 336 УК ЛНР "Шпионаж", своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

В случаях противоправных действий со стороны вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины МГБ ЛНР просит обращаться по телефонам: +38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, +38 (072) 163-28-00 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru.

05 марта — Луганск