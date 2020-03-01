Уникального прокурора нашли в Луганской области
Работник прокуратуры Луганской области показал лучший результат в тестировании на знание и умение применять законодательство, пишет пресс-служба областного ведомства.
Так, коллектив прокуратуры Луганской области продолжает участвовать в прохождении первых двух этапов аттестации — теста на знание законодательства и теста на общие способности.
Вчера, 4 марта, один из сотрудников прокуратуры Луганской области показал лучший результат — 100 баллов (из 100 возможных) в тестировании на знание и умение применять законодательство. Подобный результат достигнут впервые за весь период аттестации прокуроров Украины. Для прохождения теста прокурору понадобилось 26 минут из 100 отведенных.
Напомним, со 2 по 5 марта в аттестации в Киеве принимают участие 3697 прокуроров из всех областных центров Украины, АР Крым и военных прокуратур регионов Украины и Объединенных сил. Новости Украины - Сегодня, 10:32 63
Так, коллектив прокуратуры Луганской области продолжает участвовать в прохождении первых двух этапов аттестации — теста на знание законодательства и теста на общие способности.
Вчера, 4 марта, один из сотрудников прокуратуры Луганской области показал лучший результат — 100 баллов (из 100 возможных) в тестировании на знание и умение применять законодательство. Подобный результат достигнут впервые за весь период аттестации прокуроров Украины. Для прохождения теста прокурору понадобилось 26 минут из 100 отведенных.
Напомним, со 2 по 5 марта в аттестации в Киеве принимают участие 3697 прокуроров из всех областных центров Украины, АР Крым и военных прокуратур регионов Украины и Объединенных сил. Новости Украины - Сегодня, 10:32 63
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