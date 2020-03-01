Налоговые поступления в бюджет ЛНР в феврале в годовом исчислении выросли на 25% – ГКНС

Налоговые поступления в бюджет Республики в феврале 2020 года увеличились более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщили в Государственном комитете налогов и сборов (ГКНС) ЛНР.

"По результатам проведенной работы в феврале 2020 года обеспечен рост налоговых поступлений во все уровни бюджета и внебюджетные фонды. Так, показатели текущего года превысили уровень аналогичного периода прошлого года более чем на 25%", - говорится в сообщении.

В ГКНС рассказали, что прирост к уровню аналогичного периода прошлого года отмечен по налогу на прибыль – 54%, подоходному налогу – 31%, плате за пользование недрами – 29%, сбору на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства – 20%, сельскохозяйственному налогу – 18%, плате за землю – 16%, упрощенному налогу – 12%.

"Темпы роста поступлений во внебюджетные фонды также демонстрируют нарастающую динамику. Отчисления единого социального взноса (ЕСВ) от субъектов всех форм предпринимательской деятельности за февраль 2020 года более чем на 14% превысили показатели февраля 2019 года", - отметили в ведомстве.

Ранее в ГКСН сообщали, что поступления налогов и сборов в 2019 году увеличились на 12% в сравнении с 2018 годом.

05 марта — Луганск