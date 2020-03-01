ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже В«дочкиВ» банка

"Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности", - считает ВЭБ.

"Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций… ВЭБ будет защищать свои права всеми законными способами во всех судебных инстанциях на территории Украины и в международном арбитраже", - прокомментировал ситуацию старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов, которого цитирует пресс-служба.

Фото: РИА НовостиУкраина в нарушение норм международного права продала на аукционе 4 марта акции украинской "дочки" ВЭБа – Проминвестбанка - неизвестному покупателю, ВЭБ будет отстаивать свои интересы в судах, чтобы компенсировать потери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.Ранее на этой неделе Арбитражный институт Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка, однако ВЭБ заявлял свои опасения, что несмотря на это, Украина все равно проведет аукцион."Акции украинского дочернего банка ВЭБ.РФ – Проминвестбанка были проданы на незаконных торгах 4 марта 2020 по цене 268709960,78 гривен, несмотря на решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций. Информации о покупателе нет", - заявили в ВЭБе.Акции Проминвестбанка были арестованы в рамках исполнения на Украине решения арбитража Гааги, который в 2018 году удовлетворил иск компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, о взыскании ущерба с РФ за утраченное имущество в Крыму. Украина в августе 2019 года пыталась продать 5 миллиардов акций Проминвестбанка (99,7726% уставного капитала) на фондовой бирже ПФТС со стартовой ценой 532,1 миллиона гривен (20,4 миллиона долларов). Однако аукцион был отменен, как поясняла биржа, в связи с отсутствием заявок.ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более 2,7 миллиарда долларов. В июне 2019 года госкорпорация подала иск против Украины в Стокгольмский арбитраж в связи с косвенной экспроприацией Проминвестбанка. В августе того же года ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций Проминвестбанка с аукциона.