Посол Венгрии посетил Луганщину: обсуждали перспективы сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто и глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обсудили проекты, которые можно реализовать в Луганской области при финансовой поддержке Правительства Венгрии.Об этом сообщает ВВ соссылкойна Луганскую ОГА.Так, встреча состоялась, 4 марта, в Северодонецке.А 5 марта в поселке Валуйское Станично-Луганского района будет открыто отремонтированное здание сельской врачебной амбулатории общей практики семейной медицины, которая возобновилась и имеет медицинское оборудование при помощи венгерских партнеров.Медицинский персонал заведения будет оказывать необходимую помощь как местным, так и людям с временно неподконтрольных территорий.«Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и в дальнейшем и открыты для любых предложений. Сделаю все зависящее, если в реализации дальнейших проектов партнерам будет необходима поддержка на областном уровне. Кроме того, помогу в организации рабочих встреч на высшем уровне. Каждая из них является составной восстановления Луганщины», - отметил Сергей Гайдай.Относительно проектов, которые могут быть реализованы в будущем, он добавил, что сегодня инвестиции необходимы почти каждому населенному пункту области. А особенно — вблизи линии разграничения. В качестве примера, Золотое-4, где в восстановлении нуждаются практически все инфраструктурные объекты.Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине, в свою очередь, отметил, что Правительство этой страны работает над тем, чтобы исправить ситуацию, сложившуюся на Луганщине: «Реализуя подобные проекты, мы надеемся на развитие этой территории».Новости Региона - Сегодня, 11:15 42