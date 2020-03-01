Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 05.03.2020
Все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился, впрочем, оставался динамичным. В общем, через КПВВ последовало 34,2 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7975 человек и 1040 транспортных средств;
«Марьинка» — 6715 человек и 1190 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6430 человек и 1170 транспортных средств;
«Гнутово» — 2700 человек и 580 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10390 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/50; «Марьинка» — 0/80; «Новотроицкое» — 20/20; «Гнутово» — 15/10.
Через КПВВ «Новотроицкое» к временно оккупированной территории Украины проследовало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование общим весом 4,97 тонны.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:17 205
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился, впрочем, оставался динамичным. В общем, через КПВВ последовало 34,2 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7975 человек и 1040 транспортных средств;
«Марьинка» — 6715 человек и 1190 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6430 человек и 1170 транспортных средств;
«Гнутово» — 2700 человек и 580 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10390 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/50; «Марьинка» — 0/80; «Новотроицкое» — 20/20; «Гнутово» — 15/10.
Через КПВВ «Новотроицкое» к временно оккупированной территории Украины проследовало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование общим весом 4,97 тонны.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:17 205
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