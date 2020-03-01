В центре Луганска столкнулись два авто, одно от удара вылетело на тротуар и врезалось в магазин. ФОТО



Об этом сообщают луганчане в соцсетях.

Как рассказывают местные жители, авария произошла 4 марта на ул. Советской, на перекрестке в районе парка ВЛКСМ. Это перекресток ниже «Луганск-Сити-Центра».

Легковой автомобиль проехал на красный свет светофора, столкнулся с другим легковым авто. От удара одна машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в магазин на углу дома.

На месте ДТП работала «скорая».

Происшествия - Сегодня, 10:10 191 В центре Луганска произошло ДТП.Об этом сообщают луганчане в соцсетях.Как рассказывают местные жители, авария произошла 4 марта на ул. Советской, на перекрестке в районе парка ВЛКСМ. Это перекресток ниже «Луганск-Сити-Центра».Легковой автомобиль проехал на красный свет светофора, столкнулся с другим легковым авто. От удара одна машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в магазин на углу дома.На месте ДТП работала «скорая». Происшествия - Сегодня, 10:10 191

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