В центре Луганска столкнулись два авто, одно от удара вылетело на тротуар и врезалось в магазин. ФОТО
В центре Луганска произошло ДТП.
Об этом сообщают луганчане в соцсетях.
Как рассказывают местные жители, авария произошла 4 марта на ул. Советской, на перекрестке в районе парка ВЛКСМ. Это перекресток ниже «Луганск-Сити-Центра».
Легковой автомобиль проехал на красный свет светофора, столкнулся с другим легковым авто. От удара одна машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в магазин на углу дома.
На месте ДТП работала «скорая».
Происшествия - Сегодня, 10:10 191
Об этом сообщают луганчане в соцсетях.
Как рассказывают местные жители, авария произошла 4 марта на ул. Советской, на перекрестке в районе парка ВЛКСМ. Это перекресток ниже «Луганск-Сити-Центра».
Легковой автомобиль проехал на красный свет светофора, столкнулся с другим легковым авто. От удара одна машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в магазин на углу дома.
На месте ДТП работала «скорая».
Происшествия - Сегодня, 10:10 191
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