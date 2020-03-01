Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В России госпитализировали гражданина Италии с коронавирусом

root Сегодня, 12:000Новости
В России госпитализировали гражданина Италии с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания COVID-19: в РФ прилетел заболевший им гражданин Италии, его состояние удовлетворительное, передает РИА Новости.
"5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что он прибыл в РФ 29 февраля, 2 марта с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в инфекционный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: