Глава ЛНР встретился с представителями ветеранских организаций Республики (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник провел встречу с представителями ветеранских организаций Республики. Об этом из Дома правительства, где состоялось мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ.Встреча, приуроченная к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проходила в неформальной обстановке."Я хочу сегодня побеседовать с вами, узнать о проблемах, которые у вас существуют, и все вместе мы подумаем, как решить эти сложности. Я, конечно же, дам соответствующие указания для того, чтобы в кратчайшие сроки решить эти проблемы", - обратился Пасечник к представителям ветеранских организаций."Вы - герои, благодаря вам, благодаря вашему труду, благодаря вашему участию мы сегодня имеем возможность жить в свободной стране", - добавил он.Глава Республики поблагодарил ветеранов за поддержку, в частности, в деле сохранения исторической правды."Я уверен в том, что вы нас поддерживаете, и для нас это очень важно. Мы за нашу историю, мы за нашу страну, мы за наш славянский народ, мы за единство славянских народов", - сказал Пасечник.Представители ветеранских организаций отметили, что очень ждали встречи с главой Республики. Общественники задавали Пасечнику различные вопросы, в основном касающиеся социальной поддержки ветеранов, предоставления им льгот либо скидок, в том числе на покупку медикаментов.Глава Республики пообещал помочь в решении озвученных проблем ветеранов. В конце встречи Пасечник поздравил женщин, представляющих ветеранские организации, с наступающим Международным женским днем и вручил им цветы.05 марта — Луганск