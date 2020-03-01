Аптеки "Лугмедфарма" предоставляют скидки участникам и инвалидам Великой Отечественной

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугмедфарм" запустило в аптечных учреждениях сети программу скидок для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора предприятия Денис Москаленко."По случаю 75-й годовщины Дня Победы ГУП ЛНР "Лугмедфарм" запустил программу по скидкам на лекарственные средства участникам боевых действий Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны. Впервые скидки будут предоставляться не один-два месяца, как это обычно происходило, а практически целый год: с 1 марта по 31 декабря 2020 года", - сообщил он.Руководитель предприятия уточнил, что аптечные учреждения предприятия предоставляют два вида скидок: в размере 20% от розничной цены при реализации лекарственных средств производства ЛНР и в размере 10% от розничной цены при реализации лекарственных средств производства РФ и ДНР."Предоставление скидок обеспечивается на основании оригинала удостоверения участника боевых действий Великой Отечественной войны или инвалида Великой Отечественной войны", - отметил Москаленко.Программа скидок действует в пяти аптечных учреждениях "Лугмедфарма" в Луганске: в Артемовском районе - аптека № 2, в Жовтневом - аптека № 3, в Каменнобродском - аптека № 7, в Ленинском – аптеки № 8 и № 306, а также в 13 аптеках городов и районных центров Республики. Детальную информацию можно получить на официальном сайте ГУП ЛНР "Лугмедфарм" или по телефонам (0642) 58-20-55, 072-102-24-75."Пользуясь случаем, я хочу от всего коллектива предприятия и от себя лично поздравить всех уважаемых Ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны с 75-летием Великой Победы. От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мирного неба, весеннего настроения и благополучия. И хотя многих ветеранов уже с нами нет, память об их подвиге будет передаваться из поколения в поколение, и эта победа никогда не будет забыта", - добавил Москаленко.05 марта — Луганск