Насколько Луганск реально готов к встрече с коронавирусом?
На КПВВ «Станица Луганская» за 4 дня проверили на наличие признаков коронавируса 20 тыс. человек, которые шли в Украину. Тех, кто идет в Луганск, не проверяют ни на выходе из Станицы, ни на пункте контроля ЛНР.
Украинские пограничники совместно с врачами проверили 20 000 людей, пересекающих линию разграничения в Станице Луганской, на наличие признаков коронавируса. За 4 дня, по словам начальницы пресс-службы Луганского пограничного отряда Нелли Доценко, ни одного такого человека не было.
Об этом сообщает Суспільне
Термометром с тепловизором пограничники меряют температуру каждому, кто пересекает линию разграничения. Военные одеты в медицинские маски и резиновые перчатки. Дежурят шесть пограничников посменно.
«Было несколько человек, у которых была температура 37, но после общения с медиками, их в установленном порядке пропустили. Бесконтактную проверку температурного состояния лиц осуществляют пограничники, если мы обнаружим лицо, у которого повышенная температура, вызывается работник учреждения здравоохранения», — рассказывает начальница пресс-службы Луганского пограничного отряда.
Прямо у КПВВ дежурит бригада «Скорой помощи», в которой при необходимости человека осматривают врачи: меряют пульс, температуру, давление, «слушают» легкие, пытаясь выявить признаки коронавируса. В случае подтверждения признаков заражения врачи, которые имеют специальные защитные костюмы и маски, доставят больного для более детального обследования и обсервации в одну из инфекционных больниц области, где подготовлены специальные палаты-боксы.
В Луганске также заявили о том, что усиляют меры по недопущению завоза и распостранению короновируса на свою территорию.
Главный врач Луганской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко рассказал, что в ходе различных совещаний и создания штабов определили дополнительные меры для недопущения распостранения коронавируса, определили больницы, куда будут доставляться зараженные. Информацию о наличии или дефиците защитных средств на территории ЛНР, а так же о наличии бесконтактных термометров и оборудования или тестов необходимых для определения вируса, — Докашенко не озвучивал.
Но главврач Луганской СЭС заявил, цитата: «С учетом того, что на данный момент зафиксированы единичные случаи (зараженных коронавирусом) пациентов на сопредельных территориях, мы также на территории Республики усиливаем контроль за гражданами, которые прибывают к нам из неблагополучных регионов».
И вот тут возникает вопрос: «А каким образом этот контроль усилить, если самого контроля нет!». На КПВВ «Станица Луганская» всех, кто идет в сторону Луганска пропускают без проверок температуры. И на стороне Луганска, никто такую проверку не проводит. Так говорят очевидцы, которые, буквально вчера вечером зашли в ЛНР со стороны Станицы. Такая же история и на пунктах перехода с РФ, и даже не будем вспоминать о границе с ДНР.
Если журналисты чего-то не знают, не знают этого и жители города. Поэтому ждем от властей не обвинений в нападках на «молодую республику», а всеобъемлющего информирования жителей о реальной ситуации по подготовке к возможной эпидемии, а так же больше информации о мерах предосторожности и профилактики распостранения короновируса.
А тем временем состоялось заседание коллегии Министерства здравоохранения ЛНР, где министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что оптимизация системы здравоохранения выполнена... Ну, жители Луганска в курсе про ЖД больницу... Новости Региона - Сегодня, 10:54 151
Украинские пограничники совместно с врачами проверили 20 000 людей, пересекающих линию разграничения в Станице Луганской, на наличие признаков коронавируса. За 4 дня, по словам начальницы пресс-службы Луганского пограничного отряда Нелли Доценко, ни одного такого человека не было.
Об этом сообщает Суспільне
Термометром с тепловизором пограничники меряют температуру каждому, кто пересекает линию разграничения. Военные одеты в медицинские маски и резиновые перчатки. Дежурят шесть пограничников посменно.
«Было несколько человек, у которых была температура 37, но после общения с медиками, их в установленном порядке пропустили. Бесконтактную проверку температурного состояния лиц осуществляют пограничники, если мы обнаружим лицо, у которого повышенная температура, вызывается работник учреждения здравоохранения», — рассказывает начальница пресс-службы Луганского пограничного отряда.
Прямо у КПВВ дежурит бригада «Скорой помощи», в которой при необходимости человека осматривают врачи: меряют пульс, температуру, давление, «слушают» легкие, пытаясь выявить признаки коронавируса. В случае подтверждения признаков заражения врачи, которые имеют специальные защитные костюмы и маски, доставят больного для более детального обследования и обсервации в одну из инфекционных больниц области, где подготовлены специальные палаты-боксы.
В Луганске также заявили о том, что усиляют меры по недопущению завоза и распостранению короновируса на свою территорию.
Главный врач Луганской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко рассказал, что в ходе различных совещаний и создания штабов определили дополнительные меры для недопущения распостранения коронавируса, определили больницы, куда будут доставляться зараженные. Информацию о наличии или дефиците защитных средств на территории ЛНР, а так же о наличии бесконтактных термометров и оборудования или тестов необходимых для определения вируса, — Докашенко не озвучивал.
Но главврач Луганской СЭС заявил, цитата: «С учетом того, что на данный момент зафиксированы единичные случаи (зараженных коронавирусом) пациентов на сопредельных территориях, мы также на территории Республики усиливаем контроль за гражданами, которые прибывают к нам из неблагополучных регионов».
И вот тут возникает вопрос: «А каким образом этот контроль усилить, если самого контроля нет!». На КПВВ «Станица Луганская» всех, кто идет в сторону Луганска пропускают без проверок температуры. И на стороне Луганска, никто такую проверку не проводит. Так говорят очевидцы, которые, буквально вчера вечером зашли в ЛНР со стороны Станицы. Такая же история и на пунктах перехода с РФ, и даже не будем вспоминать о границе с ДНР.
Если журналисты чего-то не знают, не знают этого и жители города. Поэтому ждем от властей не обвинений в нападках на «молодую республику», а всеобъемлющего информирования жителей о реальной ситуации по подготовке к возможной эпидемии, а так же больше информации о мерах предосторожности и профилактики распостранения короновируса.
А тем временем состоялось заседание коллегии Министерства здравоохранения ЛНР, где министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что оптимизация системы здравоохранения выполнена... Ну, жители Луганска в курсе про ЖД больницу... Новости Региона - Сегодня, 10:54 151
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