Гидрометеорологическая ситуация в Луганске благополучна, угрозы затопления нет – мэрия

Общая гидрометеорологическая ситуация в Луганске является благополучной, угроза затопления территории города в результате весенних паводков отсутствует. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил заместитель начальника управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды Алексей Повышев.

"В весеннее время года наиболее распространенным явлением природного происхождения, имеющим порой негативные последствия, является угроза затопления отдельных территорий города как талыми, так и паводковыми водами. На сегодняшний момент, исходя из общей картины, подтопление городу не грозит", – отметил он.

"По прогнозу Луганской гидрометеорологической службы, весенние температуры ожидаются в пределах нормы. Информации относительно обильного выпадения осадков в виде снега и дождей нет. Метеорологи склонны к тому, что ситуация в целом не очень будет отличаться от прошлогодней", – пояснил Повышев.

Замначальника управления напомнил, что по территории Луганска протекают две реки – Лугань и Ольховая, от уровня воды в которых, в основном, и зависит вероятность возникновения наводнения или паводка.

"На сегодняшний день среднемесячная водность рек несколько ниже многолетних показателей. Так, сейчас фактический уровень в реках Лугань и Ольховая над условным нулем водомерного поста находится ниже среднего", – рассказал он, добавив, что специалисты управления осуществляют постоянный мониторинг гидрологического режима водных объектов.

05 марта — Луганск