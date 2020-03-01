СЭС призвала соблюдать гигиенические нормы для недопущения распространения коронавируса

Главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре призвал жителей ЛНР соблюдать санитарно-гигиенические нормы для недопущения возникновения и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию, вызванную коронавирусом нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены конце 2019 года в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 95 тыс. человек, из них более 3200 скончались, более 53,4 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы."Мы призываем к соблюдению санитарно-гигиенических норм. А именно: мытье и обработка рук, минимальное нахождение в закрытых помещениях. Сейчас уже на улице стало теплее, поэтому (рекомендуется) максимальное проветривание помещений, где находится большое количество людей", – отметил Докашенко."Конечно же, в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний (необходимо) обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. И самое главное – не посещать организованные коллективы и свои рабочие места. Потому что нужно помнить, что один заболевший человек может инфицировать сотни относительно здоровых людей. Особенно это касается детских коллективов, дошкольных учреждений", – добавил он.Ранее главный врач СЭС сообщал, что власти ЛНР усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.Также Докашенко рекомендовал жителям Республики не посещать страны, в которых распространен коронавирус.05 марта — Луганск