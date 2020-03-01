СЭС рекомендует жителям ЛНР не посещать страны, в которых распространен коронавирус

Главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре рекомендовал жителям Республики не посещать страны, в которых распространен коронавирус.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию, вызванную коронавирусом нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены конце 2019 года в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 95 тыс. человек, из них более 3200 скончались, более 53,4 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы."Одним из основных режимных моментов является ограничение перемещения в те страны, где наиболее распространена данная инфекция (коронавирус). Таким образом, желательно минимизировать количество путешествий в ближнее и дальнее зарубежье", - сказал Докашенко.Ранее он сообщал, что 14-дневный карантин теперь обязаны проходить лица, прибывающие на территорию ЛНР не только из Китая, но и из других стран, где интенсивно распространяется инфекция.Главврач уточнил, что в настоящее время большое количество инфицированных и заболевших коронавирусом фиксируется в Иране и Италии.Ранее Докашенко сообщал, что власти ЛНР усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.Он также заявлял, что Минздрав ЛНР подготовил учреждения для госпитализации пациентов с симптомами коронавируса.05 марта — Луганск