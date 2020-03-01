Столичные спасатели расчистили пять из 38 заторов на реке Лугань – мэрия

Сотрудники городской аварийно-спасательной службы Луганска в рамках проведения противопаводковых мероприятий расчистили пять из 38 заторов, образовавшихся зимой на реке Лугань. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник службы Александр Летун.

"Мы приступили к разборке заторов, успели убрать пять заторов в черте парка Горького и в поселке Тепличном. Планируем сейчас, когда земля подсохнет, продолжить работы в Александровске, так как там большое количество заторов, которые влияют именно на подтопления", – отметил он.

Летун добавил, что обследование столичных водоемов на предмет наличия заторов, которые влияют на пропуск талых и весенних вод, проходило в конце январе и феврале.

"По реке Лугань в черте города выявлено 26 заторов, а также 12 заторов вокруг Александровска и четыре – по реке Ольховая. Всего нами обнаружено 42 затора", – рассказал начальник службы.

"Заторы представляют собой большие упавшие в реки деревья, скопления мусора различного вида: бутылок, веток. Все это приходится разбирать силами нашей службы, используя физический труд и средства малой механизации: багры, лебедки и другие", – отметил он.

Руководитель службы добавил, что в расчистке сложных заторов столичные спасатели задействуют и специальную технику.

"Когда мы большие деревья не можем вручную вытащить с помощью лебедок, используем такие тягачи как тракторы и машины, которые нам предоставляют коммунальные предприятия. Работаем в тесном сотрудничестве и с "Эксплуатационно-линейным управлением автодорог", и с "Луганскводой", и со многими другими службами", – пояснил Летун.

05 марта — Луганск