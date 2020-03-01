Студенты и лесники Луганска продолжили подготовку к восстановлению "Острой Могилы" (ФОТО)

Участники добровольческого отряда Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского "Хорошие ребята" совместно с представителями луганского лесоохотничьего хозяйства сегодня провели второй субботник по подготовке к ремонтно-восстановительным работам на столичном мемориальном комплексе "Острая Могила". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР."В субботнике приняли участие около 30 студентов вуза, а также представители Луганского лесоохотничьего хозяйства, МКСМ и Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР", – говорится в сообщении."Комплекс мероприятий по подготовке объектов культурного наследия и памятников эпохи Великой Отечественной войны к празднованию 75-й годовщины Победы продлится до мая 2020 года. Помимо этого, такие субботники вносят вклад в патриотическое воспитание молодежи, в сохранение нашей истории. Сейчас в работе находится проект по проведению ремонтно-восстановительных и реставрационных работ этого мемориального комплекса, потому как еще со времен Украины его не восстанавливали. В некоторых местах он, к сожалению, обрушен. Мы работаем над тем, чтобы к майским праздникам его восстановить", – отметил помощник министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Егор Пронин.В ходе субботника его участники очистили территорию мемориального комплекса от мусора, оградили ее специальными лентами и установили предупредительные знаки."За прошедшее время здесь накопился мусор – мы это все убрали, собрали в мешки, чтобы вывезти, еще раз оградили территорию сигнальной лентой, чтобы люди не ходили в места, где может быть опасно, а также установили таблички, оповещающие о ремонтно-восстановительных работах", – рассказал руководитель подразделения по организации воспитательной работы со студентами ЛГАКИ, студент пятого курса академии Владислав Рябов."Это место значимо для Луганской Народной Республики. Я считаю, что его необходимо реконструировать, так как оно находится в аварийном состоянии. Люди должны приезжать сюда, чтобы чтить память тех, кто погиб за нашу Родину", – подчеркнул он.Мемориальный комплекс расположен на территории кургана Острая Могила и состоит из трех элементов: памятника Героям обороны Луганска, Братской могилы советских воинов и памятника "Знамя не умирает".В апреле 1919 года, обороняя Луганск от войск генерала Антона Деникина, горожане стояли живой цепью от патронного завода до Острой Могилы, передавая патроны из рук в руки.В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, высота Острая Могила была превращена немцами в мощный укрепленный узел. В январе 1943-го в районе высоты развернулись ожесточенные бои, и после освобождения Ворошиловграда она стала местом захоронения погибших защитников города из состава 59-й гвардейской, 78-й и 279-й стрелковых дивизий 18-го стрелкового корпуса Красной Армии.05 марта — Луганск