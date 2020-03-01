Почти 50 выпускников ЛАВД получили дипломы Костромского госуниверситета

Почти 50 выпускников Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко получили дипломы Костромского государственного университета. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

Он отметил, что получение студентами Республики дипломов российского образца является "немаловажным интеграционным процессом".

"Мы плотно сотрудничаем с Костромским государственным университетом, в дальнейшем эти процессы будут только улучшаться. Уже 47 выпускников ЛАВД получили дипломы, сейчас 34 еще проходят аттестацию", - рассказал министр.

05 марта — Луганск