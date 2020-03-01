На Украине пресекли контрабанду медицинских масок

«Около 01:00 пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от государственной границы пять полиэтиленовых пакетов. В них были одноразовые медицинские маски. Всего предприимчивые правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий», — говорится в сообщении.

Фото: ©dpsu.gov.uaУкраинские пограничники не позволили контрабандистам переправить 3,6 тыс. одноразовых медицинских масок в Румынию.Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает RT.Уточняется, что информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили ранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности.По данным ведомства, нарушителей закона задержать не удалось. Они, вероятнее всего, скрылись на мотоцикле, на что указывают оставленные на земле следы разворота транспортного средства.