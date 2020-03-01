Пенсионный фонд ЛНР в феврале назначил и пересчитал пенсии почти 4 тыс. жителей

Пенсионный фонд ЛНР в феврале назначил и провел перерасчет пенсий с учетом трудового стажа и большего заработка почти четврем тыс. жителей Республики. Об этом сообщили в ведомстве.

"За февраль 2020 года органами Пенсионного фонда Луганской Народной Республики назначено 1 500 пенсий, проведено 2 482 перерасчета пенсии, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии", - говорится в сообщении.

"На территории Республики принято на учет 70 граждан (гражданские пенсионеры) согласно постановлению Правительства Луганской Народной Республики от 3 сентября 2019 года № 557/19 "Об утверждении Временного порядка постановки на учет в органах Пенсионного фонда Луганской Народной Республики лиц, прибывших на постоянное проживание в ЛНР", - отметили в ведомстве.

Там также добавили, что за месяц заключено 36 договоров о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, четыре человека воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса.

Ранее заместитель председателя ведомства Наталья Ельникова сообщала, что Пенсионный фонд ЛНР в 2019 году назначил пенсии более 16,6 тыс. жителей Республики.

05 марта — Луганск