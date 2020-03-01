Более 85 тыс. жителей Республики получили гражданство РФ в упрощенном порядке – МВД ЛНР

Более 85 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет."В отношении 85 313 жителей Республики были приняты положительные решения, и они уже получили гражданство Российской Федерации", - сказал он."Чуть более 15 тысяч граждан ожидают решения по поданным ими документам. Я уверен, что этот процесс не затянется. В ближайшее время положительный результат люди услышат, получат (паспорта РФ) и станут гражданами Российской Федерации. Благодаря тесному взаимодействию и полному взаимопониманию с МВД РФ все отработано до автоматизма. На сегодняшний день все вопросы решаются оперативно и в рабочем порядке", - добавил Корнет."На вчерашний день более 101 тысячи готовых пакетов документов были переданы в подразделения миграционной службы РФ. Сейчас они обрабатываются, процесс получения не останавливается ни на день. Порядка 10-11 автобусов по 50 человек ежедневно выдвигаются и люди получают паспорта", - отметил министр.Он подчеркнул, что во исполнение указа президента РФ Владимира Путина, позволяющего жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке, МВД Республики уже проделана колоссальная работа, и она продолжается. В частности, в густонаселенных районах Луганска были открыты дополнительные отделения миграционной службы, увеличен штат сотрудников подразделений миграционной службы. На базе администраций городов и районов Республики были открыты дополнительные пункты приема документов на гражданство РФ.Корнет рассказал, что в настоящее время на территории Республики организована работа 29 пунктов приема жителей по вопросам получения гражданства Российской Федерации.Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР сообщали, что сотрудники миграционной службы ведомства в 2019 году приняли документы на гражданство РФ от более чем 80 тыс. жителей ЛНР.Ранее министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов сообщал, что перевозчики ЛНР, начиная с июня, по состоянию на 28 января 2020 года доставили в пункты выдачи российских паспортов более 73 тыс. жителей Республики.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что по состоянию на декабрь 2019 года около 125 тыс. жителей ЛНР и ДНР уже получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.05 марта — Луганск