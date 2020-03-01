В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

"В Китае уже за 80 тысяч (больных – ред.). Там было место, откуда оно все пошло – это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут обвинять животных. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка", - заявил Данилов в интервью "Украинскому радио".

Фото: © REUTERS / Mykola TysСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане, передает РИА Новости.Никаких конкретных доказательств этому утверждению он не привел.При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, источником нового коронавируса могло стать мясо белух, летучих мышей, змей, кроликов или кур, продающихся на рынке Уханя. А китайские учены сообщали, что промежуточными хозяевами нового типа коронавируса могут быть панголины.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.