Работодатели с начала года проинформировали о наличии 5,7 тыс. вакансий – Фонд соцстраха

Территориальные отделения Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) ЛНР в январе-феврале 2020 года располагали информацией о наличии 5,7 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе. Об этом сообщили в Фонде.

"В январе-феврале 2020 года территориальные отделения Фонда располагали информацией о наличии 5,7 тысячи вакантных рабочих мест на постоянной основе. Из них потребность в рабочих профессиях – 44,9%, 40,3% составили вакансии для служащих, 14,8% – профессии, не требующие специальной квалификации", – говорится в сообщении.

В ФССНСБ отметили, что на учете в Фонде состояли 6,6 тыс. граждан, ищущих работу.

"Из них мужчины составляют 52,3%, женщины – 47,7%. Каждый третий обратившийся в Фонд относится к категории молодежь в возрасте до 35 лет", – уточнили в Фонде.

Там проинформировали, что из числа состоящих на учете граждан из числа 52,8% составляют рабочие, 30,5% – лица без профессии и 16,7% – служащие.

"По состоянию на 1 марта в среднем по Республике на одно свободное рабочее место претендовал один гражданин, ищущий работу", – отметили в ФССНСБ.

05 марта — Луганск