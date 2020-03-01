Акция "Чистая память" к 75-й годовщине Великой Победы стартовала в Алчевске (ФОТО)

Акция "Чистая память", приуроченная к 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стартовала в Алчевске. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города."Сегодня, 5 марта, в Алчевске дан старт акции "Чистая память", приуроченной к 75-летию Великой Победы. Ее инициировала глава администрации города Наталья Пяткова", - говорится в сообщении."В Алчевске 11 памятников и памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне. Конечно, ко Дню Победы они будут приведены в порядок", - отметила Пяткова.Она уточнила, что первыми к акции присоединились студенты Алчевского строительного колледжа Донбасского государственного технического университета (ДонГТУ) и активисты "Молодой гвардии" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", которые привели в порядок территорию у братской могилы по улице Кирова, где покоятся останки девяти мирных жителей и красноармейцев, погибших во время боев за Алчевск в 1941 году. Участники акции очистили территорию от опавшей листвы, привели в порядок дорожки, ведущие к братской могиле."Говорят, памятники – это застывшая историческая память, молчаливые напоминания о страшных военных годах. Но, уверена, что эта память оживает, сообщает фамилии героев, исторические события, подвиги наших дедов и прадедов", - сказала мэр."Нам, потомкам солдат Победы, нужно чаще бывать у этих монументов. И очень хорошо, что молодые люди Алчевска подключились к акции "Чистая память". Так они смогут больше узнать о героическом прошлом Алчевска, о доблестных защитниках нашего города, которые пали смертью храбрых, защищая нас на фронтах Великой Отечественной", - уверена глава администрации.Ранее юные воспитанники Алчевского центра социальной реабилитации детей-инвалидов и общественники в рамках городской акции "75 добрых дел для ветерана" поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Международным женским днем.Ранее в Алчевске началась акция "Салют ветерану" в рамках которой для ветеранов, которые не могут самостоятельно передвигаться, молодежь и общественники проводят парад и организуют праздничную концертную программу.Кроме того, в школах Алчевска стартовала общественно-патриотическая акция "Вахта памяти – 75 дней до Победы".05 марта — Луганск