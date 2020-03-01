Журналистка из ДНР презентовала в Луганске автобиографическую книгу "90 дней в плену" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЖурналистка из ДНР Елена Блоха на брифинге в ЛуганскИнформЦентре презентовала свою книгу "90 дней в плену".Книга издана при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина и общественного движения (ОД) "Донецкая Республика". Информационными спонсорами издания стали Союз писателей (СП) ЛНР и писательский сайт okopka.ru.Глава комиссии Общественной палаты ЛНР по культуре, науке и образованию, председатель правления СП ЛНР Глеб Бобров отметил, что книга посвящена реальным событиям, связанным с пребыванием журналиста в застенках СБУ."90 дней в плену" – название говорит само за себя: ровно девяносто дней я пребывала в плену СБУ. Попала я в плен 2 августа (2014 года), когда была очень активная фаза боевых действий. По окраинам и по центру Донецка были очень серьезные обстрелы, фактически война пришла в дом каждого из нас. На тот момент, будучи главным редактором "Муниципальной газеты", я попросила своего учредителя чтобы хоть на две недели отпустили людей (работников газеты) в отпуск. Выехав из Донецка, я даже не доехала до места назначения - в тот же день на блокпосту на мариупольской трассе, по которой мы ехали вместе с сыном в Крым, нас остановили сотрудники СБУ, надели наручники и мешки на голову", - рассказала автор.Два месяца журналистка просидела в одиночной камере, потом еще месяц в Лукьяновском СИЗО Киева. Ее обвиняли в участии в террористической организации, вменяя в вину, по сути, профессиональную, журналистскую, деятельность. Находясь в плену, Блоха стала вести дневник, ежедневно записывая все происходящее. В ходе обмена пленными 1 ноября 2014 года она была освобождена и вернулась домой."Я каждый день записывала то, что со мной происходит. В следственном изоляторе нельзя иметь при себе ни календари, ни часы, ни какие-то средства коммуникации, но вот ручки и бумагу не возбранялось проносить в следственный изолятор. Для того чтобы хоть как-то не потерять счет дням, я расчертила календарь, и каждый день отмечала, что со мной произошло – допросы, суды, встречи с адвокатами, свидания с детьми. Были уникальные встречи, которые показывают отношение к происходящему не только таких как мы, но и тех же следователей, прокуроров, надсмотрщиков в следственном изоляторе, простых солдат, которые охраняли таких как я, и простых людей, которые находятся в тюрьме", - рассказала журналистка.После освобождения она оформила свой дневник в книгу, которая является еще одним документальным свидетельством преступлений, совершенных киевским режимом."Это книга о человеческих судьбах, тех эмоциях, которые мы тогда испытывали", - уточнила она.Один памятный экземпляр автор подписала главе ЛНР Леониду Пасечнику, пять экземпляров передала в Луганскую республиканскую универсальную научную библиотеку (ЛРУНБ) имени Максима Горького, 20 – в книжную сеть, где ее можно приобрести по цене 380 рублей."Но, если вы не сможете приобрести эту книгу, то вы сможете зайти в вашу библиотеку и взять почитать. И, конечно же, в свободном доступе она всегда есть на okopka.ru", - добавила автор.05 марта — Луганск