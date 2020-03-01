Приступили к севу зерновых в Краснодонском районе
Теплая, солнечная погода первых весенних дней благоприятствовала старту весенних полевых работ.
Аграрии Краснодона начали весеннюю посевную кампанию 2020 года.
Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Аграрии города Краснодона и Краснодонского района приступили к севу ранних яровых зерновых культур, а именно яровой пшеницы и ярового ячменя", — говорится в сообщении.
Напомним, весенние полевые работы аграрии Республики начали 28 февраля.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Пронько сообщал, что аграрии подготовили к посевной кампании 85% тракторов и 90% почвообрабатывающей техники. Экономика - Сегодня, 17:07 47
Аграрии Краснодона начали весеннюю посевную кампанию 2020 года.
Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Аграрии города Краснодона и Краснодонского района приступили к севу ранних яровых зерновых культур, а именно яровой пшеницы и ярового ячменя", — говорится в сообщении.
Напомним, весенние полевые работы аграрии Республики начали 28 февраля.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Пронько сообщал, что аграрии подготовили к посевной кампании 85% тракторов и 90% почвообрабатывающей техники. Экономика - Сегодня, 17:07 47
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