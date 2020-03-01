В луганской СЭС назвали страны, которые луганчанам лучше не посещать
Главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко на брифинге в ЛИЦ рекомендовал жителям Луганска не посещать страны, в которых распространен коронавирус.
«Одним из основных режимных моментов является ограничение перемещения в те страны, где наиболее распространена данная инфекция (коронавирус). Таким образом, желательно минимизировать количество путешествий в ближнее и дальнее зарубежье», — сказал Докашенко.
Главврач уточнил, что в настоящее время большое количество инфицированных и заболевших коронавирусом фиксируется в Иране и Италии.
Ранее Докашенко сообщал, что власти усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика - Сегодня, 16:58 114
«Одним из основных режимных моментов является ограничение перемещения в те страны, где наиболее распространена данная инфекция (коронавирус). Таким образом, желательно минимизировать количество путешествий в ближнее и дальнее зарубежье», — сказал Докашенко.
Главврач уточнил, что в настоящее время большое количество инфицированных и заболевших коронавирусом фиксируется в Иране и Италии.
Ранее Докашенко сообщал, что власти усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика - Сегодня, 16:58 114
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