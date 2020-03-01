Республика будет делать все необходимое для достойной жизни ветеранов – Пасечник (ФОТО)

Республика будет делать все необходимое для достойной жизни ветеранов. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Встретился с руководителями ветеранских организаций. Обсудили предстоящее празднование 75-й годовщины Великой Победы, вопрос паспортизации ветеранов на дому, процесс интеграции с Россией, рассмотрели предложения по созданию проектов, направленных на организацию досуга пожилых людей", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.Пасечник отметил, что "ветеранское движение ЛНР – это нравственная опора общества"."Славный пусть, пройденный нашими предками в борьбе за независимость Отчизны и заботах о ее социальном благополучии, служит нам жизненным ориентиром. Мы будем делать все необходимое для достойной жизни старшего поколения", - подчеркнул глава Республики.05 марта — Луганск