Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике 6 марта

Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами на территории Республики утром и днем 6 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Утром, днем 6 марта в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

05 марта — Луганск