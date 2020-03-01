Коммунальщики Луганска для предотвращения затопления выкосили более шести га сорняков

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" в рамках мероприятий по противодействию подтоплению и недопущению весеннего паводка выкосили камыш и сорную растительность на площади более шести гектаров в районе дамб и мостов на реках Луганска. Об этом на брифинге в администрации Луганска сообщила заместитель директора предприятия Нигина Соловьева.

"В рамках мероприятий по противодействию весенним паводкам и защите русел рек от загрязнения нашим предприятием в зимний период была проведена работа по покосу камыша и сорной растительности на пяти дамбах Луганска. В результате выкошено более шести гектаров сорняков и камыша", – отметила она.

"Эта работа была проведена во избежание возникновения заторов под мостами. Кроме того, вместе с камышом и сорной растительностью, мы убирали и бытовые отходы", – пояснила Соловьева.

Замдиректора предприятия добавила, что подобные мероприятия являются профилактикой разрушения железобетонных конструкций дамб и мостов и минимизируют риск возникновения подтоплений.

Она проинформировала, что, помимо этого, коммунальщики очистили от ила и бытового мусора 26 водоотводных каналов.

"Все водоотводы были вычищены от засорений, отходов было много, в том числе и строительных. Хотелось бы напомнить некоторым жителям, что ливневые каналы не являются местом для сбора строительного мусора и что за нарушение правил благоустройства предусмотрена ответственность. Большая просьба выбрасывать мусор исключительно в предназначенных для этого местах", – отметила Соловьева.

Напомним, ранее заместитель начальника управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды столичной администрации Алексей Повышев сообщил, что общая гидрометеорологическая ситуация в Луганске является благополучной, угроза затопления территории города в результате весенних паводков отсутствует.

05 марта — Луганск