Украинская певица объяснила свои слова о победе России на Евровидении

"Это делает больно мне, наносит удары по здоровью моих близких, которые знают точно, что у меня в душе", — пояснила девушка.

"Что вы подумали, когда узнали, что Little Big будет выступать на Евровидении? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика — это факт! Skibidi, какое бы отношение к треку у кого ни было, знает каждый! Понимаете теперь, о чем я?" — спросила певица.

Фото: © РИА Новости / Максим БлиновУкраинской певице Jerry Heil (Яна Шемаева) пришлось оправдываться за свои слова о том, что российская группа Little Big может победить на Евровидении.В своем инстаграме певица написала о необходимости опровергнуть некоторые утверждения комментаторов под ее предыдущим постом, передает РИА Новости.Она добавила, что всегда поддерживает украинских артистов. Однако, как считает артистка, песня Little Big может "зайти" на конкурсе.Шемаева также резко раскритиковала СМИ, которые обвинили ее в поддержке "агрессора"."Вы, совсем не разобравшись, не попросив дополнительные комментарии от меня, начинаете писать чушь и топить человека ради просмотров", — написала она.Ранее украинка вызвала волну гнева среди подписчиков после того, как опубликовала в инстаграме пост, в котором намекнула на победу на Евровидении российской группы Little Big.На Украине неоднократно происходили скандалы из-за Евровидения. Так, победившей в 2019 году в национальном отборе певице Maruv передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в России. Она отказалась его подписать. Группы Freedom-jazz и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, тоже отказались от предложения представлять страну на конкурсе. На прошлогоднем отборе досталось и дуэту Anna Maria. В телеинтервью они отказались назвать воссоединение Крыма с Россией "оккупацией". После этого во время финала отбора ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности полуострова довели артисток до слез.