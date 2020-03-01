Более 50 бойцов ВСУ попали в северодонецкий госпиталь с пневмонией – Народная милиция

Более полусотни военнослужащих из состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" попали в госпиталь с диагнозом "пневмония". Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что массовая госпитализация военнослужащих 93-й бригады ВСУ была проведена после того, как комиссия вышестоящего командования выявила "критические масштабы" заболеваемости пневмонией в соединении.

"В результате больные и имеющие симптомы пневмонии боевики были экстренно эвакуированы в госпиталь Северодонецка, где под изолятор выделен целый этаж. Количество военнослужащих, находящихся на стационарном лечении с данным диагнозом, в 93-й бригаде уже превысило 50 человек", - сообщил офицер Народной милиции.

Осадчий отметил, что "комиссией штаба ОТГ "Север" выявлено, что личному составу 93-й бригады перед убытием в зону "ООС" (так называемой "операции объединенных сил") не были сделаны профилактические прививки, что и стало причиной массовой заболеваемости".

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что комиссия главного медицинского управления министерства обороны Украины выясняет реальные масштабы заболеваемостью пневмонией в связи с резким увеличением количества госпитализированных военнослужащих в зоне проведения так называемой "ООС".

Филипоненко сообщал, что более 40 военнослужащих ВСУ, несущих службу в зоне проведения так называемой "ООС", заболели дизентерией за неделю.

Ранее он отмечал, что более 100 военнослужащих ВСУ с начала года поступили в лечебные учреждения в зоне проведения так называемой "ООС" с дизентерией и кишечными инфекциями, которые стали результатом отравления некачественными продуктами.

Филипоненко также сообщал, что более 30 военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой "ООС" за неделю попали в больницы с диагнозом "гепатит".

Кроме того, офицер-пресс-службы информировал, что около 20 военнослужащих ВСУ попали в больницы с тяжелыми пищевыми отравлениями, вызванными употреблением некачественной воды.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 марта — Луганск