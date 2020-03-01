Комбриг ВСУ пытается списать суицид старшины на обстрел со стороны ЛНР - Народная милиция

Командование бригады ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), пытается выдать самоубийство военнослужащего за гибель в результате обстрела со стороны ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Яков Осадчий.

"От нашего источника в штабе 93-й бригады ВСУ стало известно о происшествии на одной из позиций вооруженных формирований в районе населенного пункта Орехово. Так, старшина Резанов, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством через повешение", - рассказал он.

"С целью скрыть сам факт и обстоятельства гибели боевика, командир 93-й бригады ВСУ (полковник Дмитрий) Брыжинский доложил в вышестоящий штаб, что потеря допущена в результате обстрела позиций со стороны Народной милиции ЛНР", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Осадчий уточнил, что причиной суицида стало "принудительное продление контракта военнослужащему на продолжение службы в зоне проведения "ООС" в составе другого соединения после ротации".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 марта — Луганск