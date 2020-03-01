Пытавшийся украсть бомбу офицер ВСУ ранее разворовывал топливо и пайки– Народная милиция

Комиссия штаба оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" выяснила, что офицер, погибший при попытке похитить бомбу времен Великой Отечественной войны, ранее разворовывал топливо и сухпайки. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Как мы уже сообщали, в 93-й бригаде ведет работу комиссия штаба оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" по расследованию резонансного происшествия с подрывом БМП, в результате которого погиб лейтенант Фирсов и еще пять боевиков получили тяжелые ранения", - напомнил Осадчий.

"В ходе работы следственной группы выявлено, что помимо уничтожения военной техники и потери личного состава, к которым привели приступные приказы Фирсова, им было организовано незаконное списание дизельного топлива и сухих пайков для военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае", - сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

При этом комиссия установила, что противоправные деяния Фирсов совершал "при непосредственном покровительстве командира батальона подполковника Дмитрука, материалы разбирательства на которого будут переданы в следственный комитет военной прокуратуры Украины для возбуждения уголовного дела".

"Комиссией также предлагается взыскать с комбата всю сумму причиненного государству ущерба", - добавил офицер народной милиции.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 марта — Луганск