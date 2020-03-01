ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Троицком – Народная милиция

Киевские силовики разместили бронетехнику у жилых домов в селе Троицкое. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашей разведки, боевики из состава 59-й бригады разместили бронированную машину пехоты в непосредственной близости к жилым домостроениям в населенном пункте Троицкое", - сказал он.

"Мы в очередной раз призываем международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на украинские вооруженные формирования для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса", - заявил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что киевские силовики разместили бронетехнику в районе участка разведения сил и средств у Золотого, а также во дворах жилых домов в населенных пунктах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 марта — Луганск