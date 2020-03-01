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Бомж из Севастополя улетел жить в Швейцарию

Sergey Сегодня, 15:0041Новости
Бомж из Севастополя улетел жить в Швейцарию

Бомж из Севастополя, скитавшийся несколько лет по подвалам, улетел жить в Швейцарию. Эта удивительная история началась в канун Нового года. По просьбе волонтёров движения «Сердце Севастополя» мы не будем называть имя этого человека и показывать его лицо, передает "Первый севастопольский".
После очередной акции «Накорми бездомного» волонтеры выложили в социальные сети фотоотчёт. На одном из снимков был мужчина, которого давно искала двоюродная сестра. Он, в прошлом помощник капитана дальнего плавания, оказался на улице восемь лет назад, тяжело переживая потерю жены и двоих детей.

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