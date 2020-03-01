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Максим, держись!

root Сегодня, 15:0042Новости
Максим, держись!

Флэшмоб в поддержку победителя конкурса Stars of the Albion Максима Ткачука. Мальчишку на Украине местные националистыобъявили "изменником" за песни на русском. Дело в том, что на лондонской сцене Максим спел советскую «Смуглянку», да еще одевшись в костюм, стилизованный под форму Красной армии времен Великой Отечественной. Кроме «Смуглянки» подросток спел еще и «Синюю вечность» Муслима Магомаева, а также Souvenir Демиса Руссоса.
К счастью, кроме тех, кто сегодня нуждается в помощи специалистов узкого профиля граждан незалежной, есть еще адекватные украинцы.

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