Максим, держись!

Флэшмоб в поддержку победителя конкурса Stars of the Albion Максима Ткачука. Мальчишку на Украине местные националистыобъявили "изменником" за песни на русском. Дело в том, что на лондонской сцене Максим спел советскую «Смуглянку», да еще одевшись в костюм, стилизованный под форму Красной армии времен Великой Отечественной. Кроме «Смуглянки» подросток спел еще и «Синюю вечность» Муслима Магомаева, а также Souvenir Демиса Руссоса.К счастью, кроме тех, кто сегодня нуждается в помощи специалистов узкого профиля граждан незалежной, есть еще адекватные украинцы.