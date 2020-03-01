8 МАРТА. Замначальника Первомайского отряда МЧС: "Женщина всегда должна оставаться женщиной"

О выборе профессии, жизни под обстрелами, взаимоотношениях в преимущественно мужском коллективе в Международный женский день ЛИЦ рассказывает заместитель начальника отряда – начальник отделения по вопросам надзорно-профилактической деятельности Первомайского государственного пожарно-спасательного отряда (ГПСО) МЧС ЛНР, майор службы гражданской защиты Виктория Мартьянова.ДИНАСТИЯ"Вообще у меня династия. У меня дедушка работал в пожарной охране – командир отделения, у него есть даже медаль "За отвагу на пожаре": в 60-х годах он тушил электроподстанцию "Михайловскую" возле Первомайска. Тетя диспетчером работала. Отец был водителем в этой системе. Брат пожарный. Сейчас сын - старший пожарный, со мной вместе работает в Первомайском ГПСО. Поэтому представление о нелегком труде спасателей имела с детства", - говорит Мартьянова.В систему МЧС она пришла в 2003 году, когда, отработав 12 с половиной лет на обувной фабрике, поступила в Харьковский университет гражданской защиты. Учебу совмещала с работой диспетчера. После получения диплома, 9 мая 2007 года, была переведена на должность старшего инспектора по техногенной безопасности Первомайского отряда.ВОЙНА"На момент начала военных действий в 2014 году я находилась в отпуске. Оставалась еще неделя, но некому было работать, раньше вышла, потому что многие поуезжали. Стала выполнять функции диспетчера. Там же, в подвале пожарной части, в тот период и жили, я и семью туда привела", - рассказала она.О выезде из осажденного Первомайска Мартьянова даже и не думала: "работать же кому-то надо было!" Тогда всего несколько женщин, которые круглосуточно работали в части бок о бок с мужчинами-спасателями, взяли на себя еще одну функцию – организовали питание бойцов пожарно-спасательного отряда."Ребятам надо был отдыхать после пожаров, которых в тот период из-за обстрелов было очень много. Мы провожали ребят на очередной пожар, крестили их, чтобы они вернулись, потому что страшные обстрелы, и слава Богу, они возвращались. Электричества не было, готовили пищу на костре, все жили одной семьей, очень дружно. Когда начинался обстрел, я девочкам звоню (в Луганск) на ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР), что "у нас обстрел, связи не будет, мы спускаемся в подвал". После обстрелов опять поднимались, опять принимали заявки от первомайцев, опять наши ребята выезжали на ликвидацию пожаров, на разборку завалов и разрушенных конструкций, вытаскивали из-под обломков людей", - вспоминает женщина.КАРЬЕРНЫЙ РОСТ"С февраля 2015 года начала потихонечку наша структура восстанавливаться, начала работать надзорно-профилактическая инспекция и, как раньше, я начала вести работу старшего инспектора – и так почти все эти пять лет. В 2018 году на День спасателя была награждена ведомственным нагрудным знаком "За заслуги". Я знала работу и главного государственного инспектора, и когда подошло время, меня поставили на эту должность", - пояснила замначальника Первомайского ГПСО.Она отметила, что ни разу не пожалела об однажды выбранной профессии спасателя."Мне нравится моя работа, даже если б все вернуть назад, я бы все равно так провела свою жизнь, мне нравится моя профессия", - подчеркнула она.8 Марта"8 Марта - это семейная традиция. Сколько я себя помню, дома, в семье, мы всегда отмечали 8 Марта. Всегда дарили маме подарок, папа тоже дарил, сейчас уже мой ребенок меня поздравляет, - рассказала она. – Поэтому мы, женщины, всегда ждем этот праздник, и очень приятно, что каждый год нас поздравляют на работе наши мужчины".Несмотря на то, что мужчины оказались в подчинении замначальника-женщины, отношения в коллективе выстроились уважительные. По мнению Мартьяновой, секретом взвешенных отношений является отсутствие у нее "феминистических наклонностей"."Я по натуре такой человек, что у меня нет желания усиливать свои позиции, это не в моем стиле, и я не борюсь "за свои права". Я придерживаюсь классических отношений мужчины и женщины. Я не пытаюсь давлеть над мужчинами, у меня нет гонора, жажды командовать. Бывает, конечно, что приходится прикрикнуть, не без этого, но в целом всегда надо оставаться женщиной - и в семье, и в обществе, и на работе", - заявила она."Хочу поздравить всех женщин, коллег своих, с наступающим праздником, желаю, прежде всего, мира всем, любви, красоты, терпения – потому что мужчины на работе тоже разные бывают; немножко, наверное, покладистыми тоже быть с мужчинами; улыбок, семейного благополучия и, конечно, здоровья", - поздравила она всех женщин, в том числе и тех, кто служит в системе гражданской защиты.08 марта — Луганск