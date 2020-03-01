Студенты ЛАВД и инспекторы ГИБДД поздравили женщин-водителей с 8 Марта

Студенты Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко вместе с активистами проекта "#MediaГвардия ЛНР" провели акцию, в ходе которой поздравили с 8 Марта женщин-водителей. Об этом ЛИЦ сообщили организаторы мероприятия.Мероприятие прошло при поддержке ГИБДД МВД ЛНР на кольце автодороги в квартале Гаевого.Студент ЛАВД Сергей Мозговой рассказал, что сотрудники автоинспекции останавливали автомобили, которыми управляли женщины, после чего к машинам подходили молодые активисты, дарили дамам цветы и поздравляли с праздником.Соорганизатор акции Иван Ляльченко отметил, что "каждая женщина в этот день должна получить максимум удовольствия и радости"."Очень приятно радовать очаровательных девушек в праздник 8 Марта. Мы сегодня вышли на дороги города Луганска для того, чтобы подарить свои улыбки, тепло и цветы девушкам, которые находятся за рулем. В этот прекрасный день мы желаем им всегда оставаться такими же красивыми, радовать весь мир своими улыбками и, конечно же, быть внимательнее на дорогах", - добавил он.Проект "#МедиаГвардии" организован активистами общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД).08 марта — Луганск