Синоптики прогнозируют 9 марта в ЛНР до 21 градуса тепла

Температура воздуха в ЛНР 9 марта будет колебаться от плюс 3 градусов ночью до 21 градуса тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 8 марта до 21.00 9 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 16-21 градус тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 5-7 градусов ночью и 17-19 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 10 марта будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

11 марта - облачно с прояснениями, днем местами дождь, температура воздуха ночью 2-7, днем 12-17 градусов выше нуля.

08 марта — Луганск