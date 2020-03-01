Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна

"Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс? Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны совсем на других ценностях", — сказал Асеев.

"Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли", — сказал он.

Фото: РИА НовостиОсужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу, передает РИА Новости.По его словам, в школах и вузах народных республик изучают подвиги ополченцев.Бывший шпион отметил, что Украине не нужны люди, участвовавшие в конфликте на стороне ДНР и ЛНР в любом качестве. По мнению Асеева, их необходимо вывезти в Россию, после чего Киев должен получить контроль над границей."Тех, кто имели отношение к корпусам — не только военные: и снабженцы, и бухгалтерия, вообще все, кто входил в состав второго и первого армейского корпуса", — пояснил журналист.Однако он назвал такой сценарий фантазией.Асеев добавил, что сейчас очень редко происходят войны, в результате которых одна из сторон теряет государственность. В ходе конфликтов решается вопрос контроля над территорией."Мы не можем ее вернуть, и весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше", — заключил бывший шпион.