В США ищут владеющего русским лингвиста в рамках дела против Никулина

"Сейчас идет поиск лингвиста, который сможет дать показания во время суда. Такой лингвист должен свободно владеть русским языком и, вероятнее всего, быть сотрудником ФБР", - говорится в документе.

Фото: РИА НовостиГособвинение и защита обвиняемого в хакерстве в США россиянина Евгения Никулина в преддверии суда над ним ищут переводчика со свободным русским языком из ФБР, чтобы он прояснил значение глагола "ломать", следует из документов, размещенных в понедельник в судебной базе, передает РИА Новости.Этот человек должен будет проверить корректность перевода одного из разговоров Никулина с собеседницей, которая в тексте названа "Аня"."Адвокат защиты считает, что обвиняемый употребляет слово "поломать" (слово в документе написано по-русски - ред.) в звонке из тюрьмы. Адвокат защиты утверждает, что это слово буквально переводится как "ломать", а не "взламывать", - сказано в документе. Обвинение же считает, что там было использовано слово "сломать", которое в документе также написано на русском и которое, по мнению обвинения, значит "взламывать сайты".В изложенном на английском языке переводе разговора Никулин якобы говорит, что "взламывает сайты 24/7", а потом поправляется, что "взламывал". Потом он просит собеседницу найти выходы на некоего Артемия Неважно и говорит, что "хочет взломать тюрьму", потом повторяет это еще раз, упоминая, что там "глупые правила". Обвинение заявляет, что готово пойти на рассмотрение вопроса до или после судебного заседания.Никулина обвиняют в кибератаках на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring и на частные компьютеры в 2012-2013 годах. Обвинение предъявлено по семи пунктам, некоторые из них предусматривают срок заключения до 10 лет.Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.