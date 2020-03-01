Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%

Фото: globallookpress.comПадение фьючерсов на нефть марки Brent уступает только падению 1991 года, когда шла война в Персидском заливе, сообщает агентство Блумберг, передает РИА Новости.Стоимость нефти марки Brent на открытии торгов в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть, до 31,43 доллара за баррель. До этого Brent опускалась до 31,5 доллара во время проседания в январе 2016 года.В 1990 году после вторжения Ирака в Кувейт мировые цены на нефть выросли с 15 долларов за баррель до 41,15 доллара. Однако после окончания операции "Буря в пустыне", которую провели США и их союзники, к февралю 1991 года стоимость топлива резко упала до 17-18 долларов за баррель.Нынешнее снижение нефтяных цен спровоцировал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+, которые на фоне бьющей по спросу эпидемии коронавируса не смогли согласовать новые параметры соглашения либо продлить срок действия текущих договоренностей. Так, Россия выступала за сохранение действующих условий, а Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются.По данным агентства Блумберг, Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки в ответ на отсутствие договоренности. При этом, как сообщили агентству источники, Эр-Рияд допускает повышение добычи нефти даже до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями - 9,7 миллиона в день.По оценке банка Goldman Sachs, на фоне паники на нефтяном рынке стоимость топлива теперь может упасть до 20 долларов за баррель.