Россия по защитникам Донбасса бьет с тыла

На фото: бывший боец легендарного подразделения «Спарта» Евгений Щербак(Фото: vk.com / nikolaevich78)Никогда такого не было и вот опять. В который раз уже приходится вспоминать эту горькую шутку в связи в очередной попыткой выдачи из России добровольца Донбасса. На сей раз речь идет о бывшем бойце легендарного подразделения «Спарта» Евгении Щербаке из казахстанского города Костанай. В настоящий момент Щербак ожидает решения своей судьбы в депортационном центре Челябинска.О деталях истории Щербака «СП» рассказал его коллега по ополчению, в прошлом военнослужащий 1-го корпуса Народной милиции ДНР Бенес Айо.— О Щербаке мне впервые сообщил ополченец ДНР Филипп Венедиктов. У них похожие истории. После окончания активной фазы боевых действий Венедиктов уехал в Россию, в Челябинск. Но оказалось, что он объявлен Украиной в международный розыск за терроризм. И Россия после череды судов чуть его не выдала.Помогла общественность, в частности — депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Венедиктова удалось отстоять. Пару месяцев назад он получил, наконец, российское гражданство.Венедиктов беспокоится о Щербаке, потому что никакой информации о том, что с ним происходит в последнее время, в прессе нет. Могут выдать.Вчера я лично поговорил со Щербаком по мобильному телефону. Говорит, ему нужна помощь. Я уже передал всю информацию по делу фракции КПРФ в Госдуме, другим общественникам. Есть шанс, что получится добровольца защитить.Я взялся «толкать» дело Щербака потому, что недавно меня самого задержали по аналогичному запросу. Тоже могли выдать, если бы не вмешательство общественности. С конца февраля мне нельзя покидать пределы России.— Его задержала полиция по дороге с работы (работает на стройке) за отсутствие регистрации. И оказалось, что Щербак в розыске по запросу Казахстана.В депортационный центр его поместили по решению суда, заседание которого состоялось 25 декабря 2019 года. Приговорили к штрафу в 3 тысячи рублей (Щербак его уже выплатил) и к выдворению в Казахстан.— Дело в том, что согласно Уголовному кодексу Казахстана за участие в вооруженных конфликтах на территориях других государств предусмотрена уголовная ответственность за наемничество по статье 172 — от 5 до 9 лет лишения свободы. Многие ополченцы уже там за это осуждены.Причем, в Казахстане они порой получают сроки не меньшие, чем на самой Украине. Некоторым моим товарищам по подразделению, которых брали в плен бандеровцы, давали по 8−10 лет. Получается в Казахстане такая же русофобия как на Украине?— Конечно. Причем, нынешняя попытка выдворить Щербака из России — уже вторая по счету. Первая была в 2017 году в Петербурге, где он тогда жил по возвращении из Донбасса. Тогда во время рассмотрения его дела об экстрадиции первым замом Всеволожского городского прокурора было установлено, что правоохранители РК сообщали родственникам Щербака, что его посадят в тюрьму за участие в боевых действиях в Донбассе.Тогда Щербак дожидался решения своей судьбы в СИЗО «Кресты». Но за Евгения вступился лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, некоторые депутаты Госдумы, правозащитники, а также руководитель «Музея воинской доблести Донбасса» Герман Владимиров. Благодаря общественной поддержке Щербака освободили из СИЗО и не стали выдавать в Казахстан.— Просил. В первый раз еще в октябре 2018 года в Петербурге. Было отказано. Второй раз — в январе 2019-го в Челябинске. Решение еще не принято.— В Петербурге у Щербака был жесткий неформальный разговор с кем-то из силовиков. Его упрекнули в том, что из-за таких как он разваливается Украина. Назвали его наемником, а не добровольцем. И пообещали выслать в Киев или в Казахстан. Получается, у нас и среди силовиков есть бандеровцы?Между тем, для Щербака левобережная Украина — совсем не чужая. Его дед из Днепропетровска. Бабушка из Мариуполя. Есть также дядька в Киеве. Но тот против Новороссии, поэтому Щербак не общается с ним.То есть — он не случайный человек для Новороссии. Там живет его родня. И прежде, чем приехать в ополчение, Щербак много думал.— Россия в 1993 году подписала конвенцию СНГ о правовой поддержке. В то время эта мера была направлена на пресечение перетекания преступности между республиками бывшего СССР. В соответствии с этой конвенцией, страны обязались выдавать друг другу обвиняемых по уголовным делам по запросу прокуратур. Итогда подписал закон, что никакого политического убежища беженцам из стран СНГ Россия давать не должна. Это он все сделал…Но вместе с тем существует конвенция ООН по правам человека, которую Россия ратифицировала. Нельзя депортировать человека в страну, где его ждет расправа. Российские правоохранители вполне могли бы опираться на этот нормативный документ. По Украине есть доклады ООН о нарушении там прав человека, пытках в секретных тюрьмах СБУ, фабрикации дел, избиениях, убийствах. В том — числе журналистов.Удивительно, что российские суды так формально подходят к решению судеб. Они ведь должны разобраться, понять, что случится с человеком на Украине или в Казахстане, если его туда выслать. Но им, похоже, наплевать.Это тупая бюрократическая машина. Из-за своей лени, не желая разбираться, запрашивать документы, они высылают людей в тюрьмы. А порой — на смерть. Это большой упрек в адрес российских правоохранителей.Хорошо, что в таких случаях помогают депутаты, Союз добровольцев Донбасса и другие.— Сейчас вносятся изменения в Конституцию РФ. Не факт, что поправки на что-то всерьез повлияют. Они слишком абстрактны. А вот если внести в Конституцию некий запрет на депортацию политических беженцев? Думаю, это сильно повлияет на ситуацию.Если люди, предположим, нарушили миграционное законодательство — пусть их наказывают в России: штрафуют, приговаривают к принудительным работам. Но не выдают на расправу.— Говорит, что условия нормальные. Прогулки по два часа в день. Есть библиотека, но небольшая. Кормят тоже нормально, некоторым из дома еду приносят. В камерах по четыре человека.В 2014 году супруга Щербака и их ребенок погибли в Казахстане в автокатастрофе. Еще двое сыновей живут сейчас там с его матерью. В РФ он живет в гражданском браке, воспитывает несовершеннолетнюю дочь своей супруги. На данный момент она беременна. Планирует расписаться с ней.По мнению казахстанского оппозиционера, бывшего политзаключенного Ермека Тайчибекова, РК с подачи властей становится все более русофобским государством.— Граждане Российской Федерации в большинстве своем продолжают жить в парадигме второй половины прошлого века, считая, что главный враг — это США. Между тем, в Казахстане никто не может выйти на одиночный пикет, размахивая флагом Российской Федерации. Сразу будут реальные проблемы в виде немедленного ареста.Акорда (резиденция президента Республики Казахстан — авт.) внушает сотрудникам госаппарата антироссийские и антирусские настроения. А те, в свою очередь, обладая властью, влияют на остальное население.— И это только начало. В 2020 году, помяните мои слова, в информационном пространстве Казахстана появятся с десяток русских людей, которые аргументированно начнут постулировать мысли против России, против русского языка. Это стандартная технология, которая использовалась сепаратистами нашей страны, которые сейчас держат власть на Украине, в Грузии, Прибалтике.— Основная часть казахов хочет жить в мире и дружбе с русскими и с Россией. Ибо на протяжении столетий мы были единым государством. Разве что названия менялись. Современный Казахстан был частью Кипчакской державы, Орды, Российской империи, Советского Союза. Но наши голоса не слышны, их глушат на корню. Вперед выдвигаются те, кто распространяет раскол в обществе и пытается разрушить изнутри нашу временно разделенную страну.Сергей Аксено