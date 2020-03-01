Обматеривший киевские власти депутат Рады собирается на парад Победы в Москву

Праздновать 75-летие Победы депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива собирается в Москве. Он заявил, что поедет на парад Победы вместе с однопартийцами.facebook.com / Илья КиваПредстоящий юбилей скандальный политик назвал датой, вызывающей огромное уважение. Он заявил, что празднование 9 Мая способно стать отправной точкой для нормализации отношений Москвы и Киева.Кива указал на то, что украинцам сейчас пытаются навязать историю предателей и пособников фашизма. Он считает победу в войне, заработанную тысячами жизней, общим достоянием, которым нужно гордиться. Информацией об этом парламентарий поделился в эфире телеканала NewsOne.Депутат Рады недавно прославился тем, что обматерил киевские власти за декоммунизацию и поздравил жителей Украины с 23 Февраля.Денис Давыдо